A Montesilvano la polizia locale torna a lavorare anche di notte, agenti in strada fino all'una

La polizia locale di Montesilvano a partire da ieri sera, martedì 8 giugno, è tornata a lavorare anche di notte.

È stato infatti riattivato il terzo turno, quello notturno, che vede gli agenti impegnati in strada fino all'una di notte.

Come fa sapere Marco Forconi, consigliere comunale delegato alla Sicurezza, il servizio resterà attivo per i prossimi 3 mesi ovvero fino a settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Un impegno molto importante», sotolinea Forconi, «ma anche gravoso in considerazione del fatto che il Corpo dispone, allo stato attuale, di 22 unità e che, ex lege e considerando il numero di residenti, il numero di operatori dovrebbe essere almeno pari al triplo. Come amministrazione comunale faremo di tutto per incrementare l'organico del Corpo con stagionali ed effettivi: l'impegno di ogni singolo agente in servizio è immensamente encomiabile ma, sotto la divisa, ci sono comunque donne e uomini in carne ed ossa, non robot».