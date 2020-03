La polizia locale interviene sulla strada parco, controllati pedoni e automobilisti

I cittadini di Montesilvano dimostrano di essere sempre più consapevoli e responsabili. Anche oggi il bilancio della polizia locale, guidata dal comandante Nicolino Casale, è sostanzialmente positivo. I controlli in strada a 50 automobilisti in transito non hanno fatto registrare violazioni del decreto e altre irregolarità. Tutti gli automobilisti controllati hanno infatti fornito autocertificazione e giustificati motivi per spiegare l'allontanamento da casa

Nessuna ammenda, così come nessun provvedimento è stato adottato nei confronti dei pedoni a passeggio sulla strada parco, dove l'attività degli agenti si è concentrata ulteriormente.

"Anche a piedi è necessario presentare l'autocertificazione - ricorda Casale - A seguito delle numerose segnalazioni abbiamo intensificato i controlli sul rettilineo dell'ex tracciato ferroviario. Solo qualche raccomandazione e nulla più, anche se va detto che, oltre a rispettare le distanze è d'obbligo giustificare i motivi dell'allontanamento da casa relativi a lavoro e problemi di salute".

In buona sostanza, portare a spasso il cane percorrendo centinaia di metri non è una scusa plausibile. Lo sgambettamento può essere consentito in un raggio ben limitato dalla propria abitazione.