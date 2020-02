Polizia locale di Montesilvano in azione contro gli ambulanti abusivi [FOTO]

Come avvenuto in precedenza e in circostanze simili, questa mattina gli agenti della polizia locale di Montesilvano hanno sequestrato circa trenta borse da donna contraffatte e pronte per essere vendute senza alcuna licenza da parte di 8 cittadini di nazionalità senegalese.

Il commercio abusivo stava per essere compiuto in via Sospiri, dove si stava svolgendo il tradizionale mercato rionale del sabato. La merce falsificata è una volgare riproduzione di articoli dalla griffe pregiata. I controlli effettuati proseguiranno con maggiore intensità e frequenza.