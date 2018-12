Polizia: l'unità cinofili della questura avrà la sede a Montesilvano

Sarà ubicata a Montesilvano la nuova sede della squadra cinofili della questura di Pescara. Oggi infatti è stata firmata una convenzione della durata di nove anni che consente l'utilizzo dei locali che ospitavano la stazione del corpo forestale in via Aldo Rossi.

L'immobile è di 280 metri quadri con spazio esterno di 570 metri quadri, ideale dunque per le attività dell'unità cinofili. Soddisfatto il sindaco Maragno che sottolinea come la presenza di un presidio di polizia in città sia un fatto estremamente positivo:_

Ad oggi l'attività di tutela della sicurezza viene assicurata dall’Arma dei Carabinieri oltre che dai nostri operatori della polizia locale, con sforzi ed un impegno significativo. Poter contare anche sulla squadra dell’unità cinofili della questura è un importantissimo elemento che può rappresentare un ulteriore deterrente per chi delinque. In questi anni il volto di questa città è cambiato, soprattutto grazie alla maxi operazione di sgombero dei 48 appartamenti di via Ariosto, che per oltre 20 anni hanno rappresentato purtroppo un punto di riferimento per la criminalità, come centrale di spaccio e di contraffazione e che oggi sono solo un lontano ricordo. Siamo certi che la presenza della Polizia di Stato rappresenterà un fortissimo deterrente all’illegalità sul nostro territorio

Anche il Questore Misiti si è detto soddisfatto dell'accordo ricordando che lo spirito di collaborazione fra le forze dell'ordine ed enti locali sia fondamentale per garantire sicurezza ai cittadini.