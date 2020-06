Una serie di pneumatici usati ed usurati sono stati segnalati da una cittadina di Montesilvano sul gruppo Facebook "Montesilvano" in stato d'abbandono lungo la spiaggia. Dalle foto postate dalla residente, si nota come gli pneumatici si trovino sull'arenile nonostante debbano essere trattati e smaltiti come rifiuti speciali. Secondo un utente, sarebbero stati abbadonati addirittura diversi mesi fa.