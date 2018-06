Pitbull azzanna i proprietari: madre e figlia in ospedale con ferite lacero contuse

Una signora di 51 anni e sua figlia di 16 hanno subìto un violento attacco dal loro pitbull che le ha azzannate provocandole vistose lacerazioni in diverse parti del corpo. Lo sconcertante episodio si è verificato ieri sera verso le 23 in via Deledda a Montesilvano.

L'indole aggressiva di questo esemplare di razza è scattata senza una logica apparente. Le due donne, ricoverate in ospedale, sono state aggredite dal cane all'improvviso.

È stato necessario l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e dei Vigili del Fuoco per catturare l'animale, con l'ausilio del personale medico veterinario. Oltre al dolore fisico procurato dai morsi ripetuti, le vittime hanno avuto uno shock e all'arrivo delle ambulanze erano ancora terrorizzate dalla paura.

Seppur sanguinanti e scosse, madre e figlia sono riuscite a rinchiudere il molosso in una stanza e a chiamare i soccorsi. Nelle prossime ore si cercherà, attraverso le loro testimonianze, di capire le cause scatenanti di questo comportamento selvaggio da parte del cane.