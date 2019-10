Lo stadio di via Senna a Montesilvano si arricchisce di uno spazio per gli amanti del pedale

La polisportiva The Hurricane Ssd si è fatta promotrice dei lavori di riqualificazione necessari per la sistemazione di un angolo degradato dello stadio "Mastrangelo" di via Senna a Montesilvano.

La società di ciclismo, nuoto, triathlon e atletica leggera è intervenuta su un'area di 1.500 metri quadrati realizzando un tracciato per i piccoli ciclisti dai 6 ai 14 anni.

Le attività sono seguite dai preparatori Marco Pergolini, Isabella Adami, Federico Odoardi e Morgana Grandonico. La sinergia tra le associazioni del territorio e l'amministrazione comunale è lo spirito giusto per migliorare i servizi utili alla città e ai suoi abitanti.

Lo afferma anche l'assessore allo Sport, Alessandro Pompei: