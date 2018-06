Accecato dalla gelosia picchia in strada l'ex moglie fratturandole il naso

Un matrimonio fallito e l'incapacità di accettare la separazione. Queste le cause dell'azione violenta che un 46enne di Pescara ha compiuto nei confronti dell'ex moglie. Il sospetto che lei potesse avere un altro uomo lo tormentava e lo ha portato ad essere irascibile e violento. Alle prime luci dell'alba, l'uomo l'ha raggiunta e picchiata selvaggiamente, tanto da causarle la frattura del setto nasale, procurandole anche una contusione cranica non commotiva e traumi evidenti all'anca destra. La brutale aggressione è avvenuta lungo viale Europa a Montesilvano. Le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni residenti, che si sono rivolti immediatamente al 112.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini del reparto Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montesilvano. La donna, 40enne, era ancora a terra sanguinante, mentre l'aggressore veniva rintracciato nelle vicinanze con in mano il telefono cellulare della vittima. Per tale ragione è scattato l'arresto per rapina, oltre chiaramente al reato di lesioni personali. Stando alle testimonianze raccolte, il movente è la gelosia e nelle intenzioni dell'uomo c'era la volontà di scoprire, attraverso la lettura di sms e conversazioni private in chat, se l'ex consorte avesse instaurato una nuova relazione sentimentale.