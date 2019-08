Montesilvano, in piazza Venezuela marciapiedi troppo stretti - FOTO

Nuovi marciapiedi in piazza Venezuela a Montesilvano non a norma, che non permettono il transito contemporaneo di una persona disabile e di un pedone con carrozzina. La denuncia arriva dall'associazione Saline Marina Pp1 con l'architetto Di Giampietro che evidenzia come la larghezza di circa un metro sia insufficiente e crei parecchi disagi ai disabili che sono costretti a scendere sul prato.

L'associazione aveva segnalato via pec l'irregolarità del progetto al sindaco De Martinis evidenziando che la legge prevede una larghezza minima di 1.5 metri:

Dal 1 Luglio a fine Agosto il sindaco, presente ovunque a manifestazioni e conferenza stampa, non ha avuto il tempo di ascoltare chi parlava di problemi e proposte di soluzione per la città. Non ha tempo di ascoltare chi parla di riqualificazione del verde e gli chiede il bilancio del concerto di Jovanotti. Forse, ai cittadini attivi che fanno domande, preferisce gli elettori con il cappello in mano, a cui assicurare (come dicono i milanesi) "Ghe pensi mi" o "Non parlate al conducente" Grazie sindaco. Vorremmo chiederle anche del nuovo ponte sul Saline e se ha intenzione di ascoltare la nostra richiesta di riservarlo solo alle modalità sostenibili, trasporto pubblico, pedoni e biciclette, e di non inondarci il lungomare di macchine.

L'associazione attacca poi il sindaco per non essere stata ascoltata parlando di un atteggiamento generalizzato di chiusura verso i cittadini: