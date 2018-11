Montesilvano, piazza dedicata al Venezuela: le riflessioni del Comitato Saline Marina PP1

Il comitato Saline Marina PP1 dei residenti nella zona dei Grandi Alberghi, interviene in merito all'annuncio della realizzazione di un monumento dedicato al Venezuela nella zona, in particolare nel nuovo Largo/Piazza. Per questo, ha scritto una lettera al presidente del comitato italovenezuelano per condividere alcune riflessioni.

Il comitato innanzitutto apprezza l'iniziativa considerando che attualmente non esiste uno spazio pubblico riconoscibile ed identitario, aggiungendo:

"Come cittadini e comunità di abitanti e stakeholders tutti noi siamo interessati finalmente a costruire uno spazio pubblico identitario e riconoscibile, che sia una vera piazza, cuore del quartiere . Dunque né uno spazio condominiale, né un generico "largo", che in italiano è cosa diversa da piazza. Noi cittadini ci aspettiamo dagli esiti di questo concorso, una discussione nel quartiere della forma e idea della piazza, che vogliamo che sia pubblica, trasparente e partecipata, e non riservata ad un qualunque comitato di esperti o decisori. La nuova piazza non deve rimanere uno slargo indefinito su 3 lati, come è ora, ma, ospitando il monumento della comunità italovenezuelana, deve recuperare una identità ed una leggibilità, come spazio pubblico, completando quel disegno di piazza civica e di spazio del verde, dell'acqua e della comunità che ora manca."

Il comitato conclude sottolineando che lo spazio dovrebbe essere di tutta la comunità, partecipato ed inaugurato con una cerimonia pubblica, chiamandolo "piazza Venezuela".