Montesilvano, nuove piante sistemate negli spazi verdi pubblici [FOTO]

Circa 70 piante si aggiungono in questi giorni al verde pubblico cittadino di Montesilvano. La piantumazione riguarda in particolare i parchi Cormorano e Guidonia, via Inghilterra e il boulevard di via Aldo Moro. Nello specifico, la ditta sta provvedendo alla messa in dimora del leccio, del prunus, della robinia e del platano.

Tra i lavori previsti, anche la manutenzione dei parchi di via Orione, via Costa e via Fosso Foreste dove verranno sistemate le ringhiere di recinzione, i cestini portarifiuti, i cancelli d'ingresso, le panchine e le aree di sgambamento per i cani.