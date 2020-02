Allo studio dei tecnici la variante del Piano Regolatore Generale di Montesilvano

È avvenuto in perfetta simbiosi l'incontro tra il sindaco, l'assessore all'Urbanistica, i dirigenti comunali e Lucio Zazzara per redigere le modifiche al Piano Regolatore Generale (Prg) di Montesilvano.

Le parti si sono accordate per stilare un piano programmato di interventi, ma prima è necessario presentare lo strumento urbanistico ai commercianti, albergatori, balneatori, liberi professionisti, imprenditori edili, associazioni, proprietari di immobili e rappresentanti di quartiere per conoscere in maniera approfondita le loro esigenze.

Alla base del Prg c'è la variante al traffico nel centro urbano, nel tratto che va dalla stazione a viale Europa, e una valorizzazione del lungomare, destinato a diventare il vero corso naturale della città.

«Grande attenzione è stata rivolta all’esigenza di prevedere un piano di ristrutturazione degli edifici esistenti», dichiara il sindaco De Martinis, «e di conversione della destinazione d’uso delle aree depresse, come via Vestina affinché possano essere meglio urbanizzate, soprattutto a livello commerciale, incrementando la qualità del passeggio».

Anche gli ingressi a nord e a sud subiranno delle sostanziali trasformazioni, con un'estensione al parco fluviale e l'abbattimento a raso dell'uscita della circonvallazione.