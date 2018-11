Montesilvano: piano neve pronto in caso di emergenze

La Giunta di Montesilvano ha approvato il Piano Neve 2018/2019 che prevede l'attivazione del Coc, Centro operativo comunale per coordinare tutte le fasi relative agli interventi di rimozione della neve e per garantire i servizi essenziali alle famiglie isolate e bisognose di aiuto. Saranno formate diverse squadre di soccorso che agiranno in otto zone ben definite, ognuna composta a sua volta da cinque macroaree.

Attraverso un'organizzazione operativa efficiente, si potranno prendere in considerazione due piani di intervento: uno in caso di neve, l'altro per liberare le strade dalle lastre di ghiaccio. Verranno esaminate e prese in considerazione tutte le segnalazioni dei cittadini per fare in modo che si possa tornare nel più breve tempo possibile alla normalità.

L'assessore alla Protezione Civile Ottavio De Martinis si rivolge proprio ai montesilvanesi: