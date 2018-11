Piano anti allagamenti a Montesilvano, sopralluoghi in via D'Agnese e via Cairoli [FOTO]

Gli assessori Ernesto De Vincentiis e Valter Cozzi hanno effettuato un sopralluogo in via D'Agnese e via F.lli Cairoli a Montesilvano insieme ai tecnici comunali dell'Aca, prima di adottare le misure necessarie per evitare gli allagamenti.

In primo luogo sarà effettuata una pulizia straordinaria dei tombini che verranno spurgati e liberati dagli intoppi accumulati nel tempo.

Una seconda fase vedrà la progettazione di interventi mirati da parte di ditte specializzate e scelte tramite procedure di gara.

L'ispezione della linea fognaria è servita per verificare lo stato dei sottoservizi e approntare un programma di interventi.

Quasi terminati invece i lavori in via Emilia e via Maremma, mentre si va verso il completamento dell'ultimo tratto di via Piemonte.