Una firma per dire "No" al traffico veicolare sul nuovo ponte sul Saline

Una raccolta di almeno 100 firme per far valere lo scopo prefissato dal comitato Saline Marina Pp1 e cercare di bloccare l'apertura al traffico veicolare sul nuovo ponte alla foce del fiume Saline.

La mancanza di un piano urbano del traffico e di un piano per la mobilità sostenibile, come prevede la Commissione europea, è già indice di contestazione da parte del popolo del "no", in virtù della possibile fusione di Montesilvano con Pescara e alla conseguente nascita di un'unica città da 200 mila abitanti.

Inoltre, la scelta di utilizzare il nuovo asse di collegamento con Silvi Marina come strumento per il transito di autoveicoli è contraria alla precedente delibera comunale di approvazione dell'opera, datata 19 marzo 2013. Stando al pensiero dei fautori di questa petizione, i potenziali impatti sul traffico e sull'ambiente sconvolgerebbero la viabilità dell'intera zona Nord a mare. Della questione sono stati informati anche Prefetto, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Direzione regionale.

Per aderire basta compilare il form sul sito http://www.change.org