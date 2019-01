Montesilvano, un lettore: "Pericoli causati dai mezzi per la raccolta differenziata"

Vorrei segnalarvi il comportamento degli automezzi della raccolta differenziata lungo le strade di Montesilvano, in particolare lungo la strada che da Santa Filomena porta ai colli e poi alla vestina. La raccolta differenziata è importante ma fatta in questo modo crea pericolo per i cittadini (automobilisti e pedoni...). Automezzi fermi contromano sulla sede stradale ed anche in curva (tra l'altro su strada ghiacciata...). Sono situazioni che si riprensentano praticamente tutti i giorni.