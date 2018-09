Giovane in stato di alterazione distrugge pensilina sulla Strada Parco

Un 27enne di nazionalità senegalese, già recidivo per reati simili, è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Montesilvano per danneggiamento. Il giovane extracomunitario ha preso di mira, senza un apparente motivo, una pensilina situata ai lati di via della Liberazione, meglio conosciuta come Strada Parco, mandando in frantumi i vetri e danneggiando la postazione che sarebbe servita per la sosta del filobus.

Le tempestive segnalazioni di alcuni passanti hanno permesso alla gazzella in pattugliamento nelle vicinanze di intervenire prontamente e ammanettare il responsabile, che è stato trovato in stato di alterazione per un abuso di alcol e forse anche di droga. Domani mattina si terrà l'udienza di convalida.