Appello per trovare il proprietario di un pastore abruzzese a Montesilvano - FOTO

Appello sul gruppo Facebook "Montesilvano" per trovare il possibile padrone di un cane che vaga nella zona fra via Bradano, via Torrente Piomba e la pineta di Montesilvano:

Avvistato cane femmina razza pastore abruzzese/maremmano. Sembra spaesato e corre senza fiato da parecchio tempo.

Un ragazzo di zona ha già avvistato i vigili e il dog village. Se qualcuno lo riconoscesse, il cane vaga in quella zona