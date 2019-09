Jova Beach Party, i parcheggi saranno a pagamento anche a Montesilvano

Dopo la polemica scoppiata in Rete per i posti auto a 10 euro sull'area di risulta di Pescara, arriva la conferma: domani 7 settembre, in occasione del Jova Beach Party, i parcheggi saranno a pagamento anche a Montesilvano