Montesilvano torna a respirare: parcheggi gratis sulla strada parco, riapre la riviera

Una buona notizia per residenti e turisti, che favorisce la stagione turistica e rende più agevole l'accesso in spiaggia. L'amministrazione comunale di Montesilvano ha predisposto parcheggi gratuiti sulla strada parco fino al prossimo 25 agosto. Il comandante della polizia locale, Nicolino Casale, ha firmato l'ordinanza che prevede la sosta senza pagamento per le auto che posteggeranno sul lato mare dell'ex tracciato ferroviario, da via Arno fino a via Torrente Piomba.

Saranno multate le vetture parcheggiate o ferme sul lato opposto. Con la riapertura del lungomare al transito dopo i lavori sulla pista ciclabile sarà possibile utilizzare, a partire da domenica 5 luglio, anche l'area parcheggio del complesso Stella Maris.