Montesilvano, il sindaco De Martinis: "A breve parcheggi alla Stella Maris e al teatro del mare"

Buone notizie per i bagnanti di Montesilvano che si recano al mare in automobile.

Nei prossimi giorni, come annunciato ieri, domenica 16 giugno, dal sindaco Ottavio De Martinis, sarà possibile parcheggiare alla Stella Maris e al teatro del mare.

Questo quanto condiviso in un post sul suo profilo Facebook dal primo cittadino:

«E proprio in virtù di numerose segnalazioni al riguardo, colgo l'occasione per informare che le aree parcheggio retrostanti Stella Maris eTeatro del Mare, in quanto "provinciale" la prima e in quanto privata la seconda, necessitano di permessi e contratti che saranno rilasciati e formalizzati a giorni».

De Martinis parla anche, chiedendo un po' di pazienza, di "alcuni ritardi che stanno caratterizzando in negativo l'inizio della nostra stagione estiva":