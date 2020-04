Palestre all'aperto a Montesilvano: parchi, piazze e spiaggia trasformati in training center

L'idea è buona ma va gestita con accortezza e con le dovute precauzioni. Si tratta, in pratica, di concedere a titolo gratuito i parchi pubblici, le piazze e la spiaggia ai gestori di 8 palestre della città di Montesilvano:

Le aree verranno attrezzate con tutti i mezzi di allenamento utilizzati normalmente, consentendo agli appassionati di riprendere l'attività fisica nonostante la chiusura a oltranza dei centri sportivi. I luoghi scelti dall'amministrazione comunale sono:

Prima di ratificare l'accordo vanno però rivisti e perfezionati alcuni aspetti riguardanti gli orari, il flusso dei clienti e le tariffe da applicare:

"In futuro ragioneremo anche per la predisposizione di attrezzature definitive per il fitness in alcuni luoghi comunali. - ha annunciato il sindaco De Martinis - La nostra è una misura di sostegno per le attività del fitness e del tempo libero, tra le più colpite in seguito alla grave emergenza sanitaria”.