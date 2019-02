"La palestra di via Olona è più che sicura", la secca smentita della società di volley [FOTO]

Nessun pericolo. Lo dichiara a gran voce Marco Volpe, dirigente della società dilettantistica di pallavolo che respinge al mittente le accuse lanciate da un genitore di una sua tesserata, preoccupato del fatto che nella palestra di via Olona tutte le uscite di sicurezza risultavano chiuse dall'interno con catene e lucchetti.

Lo spazio utilizzato per gli allenamenti fa parte del plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo "Villa Verrocchio" e viene assegnato in comodato d'uso ad alcune realtà sportive cittadine.

"Si tratta di una palestra priva di spalti e tribune - ha affermato il vicepresidente della Asd Fuoriclasse Montesilvano - che ospita soltanto un gruppo ristretto di atlete e allenatori. Tuttavia esistono 5 porte doppie e due di esse non sono sigillate da catenacci, tenendo presente che l'accesso principale resta regolarmente aperto durante il nostro impiego. L'omologazione dell'impianto prevede che una sola uscita è sufficiente per regolare il flusso in entrata o in uscita di 70 persone, numero notevolmente inferiore alle presenze che facciamo registrare giornalmente. Pertanto non è il caso di creare inutili allarmismi".