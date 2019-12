Casa dello studente e polo universitario nel palazzo di via Lazio e alla Stella Maris: la proposta del consigliere Straccini

Dopo l'iniziativa "Montesilvano Sicura", portata avanti dagli studenti della facoltà di scienze giuridiche e del sociale che ha coinvolto i residenti di Villa Verrocchio, chiamati ad esprimersi sulla riqualificazione urbana del quartiere di Montesilvano, interviene il consigliere comunale Straccini del M5s che torna ad esporre la propria idea in merito al futuro del palazzo popolare di via Lazio e dell'ex colonia Stella Maris:

"Stella Maris, conosciuto anche come aeroplanino per la sua caratteristica conformazione architettonica, è ideale come polo culturale e didattico attraverso il trasferimento di alcuni dipartimenti dell'Università d'Annunzio, mentre il palazzone di via Lazio, che ricorda la sagoma degli edifici disegnati dall'architetto francese Le Corbusier, si presta a diventare la casa degli studenti vista la tipologia dei piccoli appartamenti, gli spazi comuni, i ballatoi e perfino una piscina condominiale.

L'acquisizione dell'intero stabile può avvenire mediante i fondi europei e non è necessario abbatterlo per poi ricostruirlo da capo. Un intervento così fatto riqualificherebbe interamente la zona e darebbe lustro ai due fabbricati che non solo colloquierebbero tra di loro per i loro utilizzo, ma farebbe da volano per la rinascita di tutto l’intero quartiere".