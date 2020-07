La palazzina di via Lazio a Montesilvano verrà sgomberata in modo definitivo. Lo ha annunciato l’assessore alla politica della casa, Isabella Del Trecco, ufficializzando l’approvazione della delibera in giunta.

L’edificio popolare, che in parte è di proprietà del Comune di Pescara, conta 59 appartamenti, di cui 15 già murati, e versa in pessime condizioni. Uno stato di degrado, spiega Del Trecco, "determinato sia dai disordini scatenati dall’inquilinato, sia da annose carenze strutturali che oggi imporrebbero interventi di manutenzione molto costosi, ma peraltro non condivisi con i proprietari privati, dunque per ora impossibili da realizzare".

La giunta comunale ha già dato l'ok alla delibera con il relativo atto di indirizzo; adesso sarà il servizio Politica della Casa a preparare tutte le procedure per dare seguito all’iniziativa. "Ovviamente - conclude Del Trecco - dei 44 alloggi ancora oggi impegnati, in realtà solo 29 sono occupati da legittimi assegnatari, che avranno diritto a una nuova casa; altri 15 alloggi sono invece occupati abusivamente o comunque da soggetti senza titolo".