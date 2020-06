Torna a splendere il Palasenna: completati i lavori di riqualificazione a Montesilvano

Ultimati gli interventi al Palasenna di Montesilvano. L'impianto sportivo, che necessitava di lavori di restauro, è dotato adesso di un nuovissimo parquet in legno, omologato per ogni tipo di competizione. Il progetto è stato realizzato da una ditta specializzata di Treviso, mentre la messa in opera è stata effettuata dalla ditta locale di Tiziano Perilli. Ma il palazzetto dello sport aveva anche urgente bisogno di un sistema anti allagamento, e per questo sono state installate due pompe di sollevamento automatiche, con nuove griglie e canali di scolo.

Il funzionamento delle pompe avviene attraverso un gruppo elettrogeno dotato di telecontrollo e visionato da un impiantista pronto ad intervenire immediatamente. Anche il tetto è stato coibentato con guaine che vanno a scongiurare eventuali infiltrazioni dal soffitto e i bagni sono stati al tempo stesso oggetto di lavori di manutenzione. Il sindaco Ottavio De Martinis, al termine del giro di sopralluogo, ha dichiarato:

"Un plauso al dirigente comunale Marco Scorrano e agli uffici che hanno seguito in maniera scrupolosa tutti i lavori. Stiamo organizzando un evento di caratura nazionale per inaugurare il nuovo impianto di via Senna e nei prossimi giorni con l'assessore Pompei definiremo i dettagli".

L'assessore allo Sport, Alessandro Pompei, giustifica il ritardo della consegna della struttura con l'emergenza sanitaria che ha rallentato i lavori programmati da tempo, ma che sono stati portati a termine con determinazione e programmazione.