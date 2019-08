Montesilvano, Jova Beach Party: scattano le chiusure fino al 7 settembre| Le modifiche alla viabilità

Lungomare chiuso al traffico nel segmento che da via Marinelli arriva a via Torrente Piomba. Disagi per gli automobilisti provenienti da via Isonzo e che devono obbligatoriamente procedere verso sud. Transito eccezionale soltanto per i mezzi di carico e scarico merce per consentire il rifornimento di bevande e alimenti agli stabilimenti balneari. L'ordinanza è valida fino al 7 settembre, data del concerto e in quella occasione il lungomare sarà interamente chiuso al traffico.

Nel frattempo è stato portato a termine il livellamento della sabbia e si sta cominciando con il montaggio del palco e delle quattro torri per l'impianto acustico e di illuminazione. Al lavoro circa 1200 operai. Sul posto 72 camion e 250 vigilantes.