Otto dicembre a Montesilvano con babbo natale in piazza Diaz

Da domani, 8 dicembre, si inizierà a respirare il clima natalizio. Piazza Diaz a Montesilvano diventa il quartier generale degli eventi di fine anno e a partire dalle prime ore del pomeriggio si prepara ad ospitare intere famiglie nell'apposito villaggio allestito. L'arrivo di babbo natale è previsto intorno le ore 16,30.

Sarà l'occasione per i più piccoli di consegnare la tradizionale letterina al barbuto personaggio per poi attendere il crepuscolo per l'accensione dell'albero decorato. Per le 18 è programmato il concerto del coro The Original New Port Gospel Singer, mentre per la pista di pattinaggio si dovrà attendere ancora un paio di giorni.

Sempre nella piazza antistante il Comune ci sarà spazio per un mercatino di prodotti artigianali, alimentari e oggetti tipici natalizi a cura dell'associazione "Fatto con il Cuore". La facciata della chiesa di Sant'Antonio e quella del municipio diventeranno dei giganteschi schermi sui quali assistere allo spettacolo delle proiezioni videomapping. In contemporanea, a partire dalle ore 17, verrà inaugurata la mostra dei presepi al Pala Dean Martin allestita dall'associazione "Amare Montesilvano". Pian piano, con l'avvicinarsi delle feste vere e proprie, in tutta la città ci saranno manifestazioni e spettacoli di animazione. Il palatenda sarà in piazza Muzii fino al 26 dicembre e le luminarie arriveranno fino a via Vestina.