L'orsetto Teddy di Thun nuova icona di Montesilvano

L'orsetto Teddy, icona del marchio Thun, diventa di fatto una simbolica mascotte della città di Montesilvano.

La nota azienda italiana di oggetti da collezione, idee regalo e articoli da decoro presente in tutta Europa, ha donato alla città un progetto artistico originale e in perfetta sintonia con la strategia rivoluzionaria dell'amministrazione comunale per la riqualificazione degli spazi urbani e delle periferie.

Cinque artisti provenienti rispettivamente da Milano, Roma, Parigi, Napoli e Londra saranno chiamati a disegnare il simpatico orsacchiotto in un viaggio contemporaneo tra le città più belle al mondo.

Il Teddy Street Artist sarà l'immagine predominante della nuova collezione Thun, fatta di creazioni artistiche destinate a diventare un "must" per gli amanti del bel gusto. Il marchio, nato a Bolzano, è diventato un vero colosso nel suo settore a tal punto da poter finanziare una propria Fondazione, la Lene Thun, una onlus di terapia ricreativa per persone in stato di disagio, operante in 39 ospedali italiani. Dal 2014 sono organizzati laboratori di ceramicoterapia gratuiti nei reparti oncologici pediatrici. Il prossimo investimento sarà un Festival Internazionale di Street Art che Montesilvano ospiterà nel 2020.