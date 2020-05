Caos ordinanze per il primo maggio, per il PD di Montesilvano "decisione azzardata e pericolosa"

La battaglia politica, alimentata in questi giorni dai provvedimenti emessi, modificati e infine revocati, si gioca con colpi bassi anche a Montesilvano. Il gruppo consiliare del Partito Democratico parla espressamente di una manovra azzardata al solo scopo di assecondare le indicazioni del governo regionale, andando in netta contrapposizione con le linee del decreto di Conte.

"Si tratta di un atteggiamento irresponsabile sia perché contrario alle indicazioni dei rappresentanti di Governo sul territorio (prefetto e questore), sia perché ha messo fortemente a rischio la salute pubblica. Lo stesso sindaco, del resto, se ne è reso conto nel momento in cui ha tentato di suggerire in tarda serata (o meglio in nottata) ai cittadini di limitare le uscite".

Atteggiamento che la sinistra locale non giustifica, rimarcando che non c'è stato l'inevitabile obbligo di dover necessariamente assecondare le disposizioni emanate dal Governatore Marsilio, ma una vera e propria volontà di rivedere le decisioni prese in precedenza e delle quali De Martinis deve prendersi le sue responsabilità.

