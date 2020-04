Coronavirus, prorogate fino al 13 aprile le disposizioni restrittive del sindaco di Montesilvano

Quanto disposto dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis è stato ribadito in un nuovo atto, il numero 15 del 2/4/2020 avente come oggetto la proroga delle ordinanze comunali.

Confermate le chiusure fino al 13 aprile degli uffici comunali, fatto salvo per le attività indifferibili previo appuntamento.

Tra queste, i servizi dell'ufficio Stato Civile, Anagrafe, Servizi Cimiteriali, Protocollo, Servizi Sociali, Informatizzazione, Igiene Urbana, Stipendi e Mandati, segreteria comunale e, chiaramente, polizia municipale, Protezione Civile e Coc in quanto collegate all'emergenza sanitaria in corso.

Invariati anche i divieti e le limitazioni previste nella precedente ordinanza sindacale, precisando però che l'attività motoria, che può essere svolta soltanto in prossimità della propria abitazione, è consentita unicamente se giustificata da motivi di salute debitamente certificati. Non sono tollerate le passeggiate all'aria aperta con i figli, eccezion fatta per i casi di autismo, handicap e iperattività certificate.