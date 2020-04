Opposizione all'attacco a Montesilvano contro il sindaco De Martinis: "Per le mascherine scelta irresponsabile"

I gruppi consiliari del Pd e del M5S bacchettano l'amministrazione comunale e, specificatamente, il sindaco De Martinis per la decisione assunta in merito alla distribuzione delle mascherine. L'attacco delle opposizioni è espresso con toni forti e con una punta di sarcasmo.

Questi i passaggi salienti della nota congiunta:

"De Martinis ha emesso un’ordinanza che vieta le passeggiate all’aperto, in deroga alle disposizioni nazionali, che le consentono. Un’ordinanza che apre profili di responsabilità contabile in caso di applicazione da parte della polizia locale, costretta a massima cautela, prevaricando anche il ruolo del Prefetto. Ora, in netta controtendenza, lo "sceriffo" decide di adottare un sistema di assegnazione delle mascherine in barba ai pericoli di esposizione al contagio che riguardano non solo i cittadini, ma anche i volontari della Protezione Civile. Sarebbe stato più saggia la consegna porta a porta, impiegando sul territorio lo stesso numero di risorse umane. Indurre i cittadini ad uscire è da irresponsabili"

Le osservazioni da parte dei partiti di opposizione non si limitano soltanto all'episodio in questione. L'indice accusatore è puntato anche sulla decisione di riaprire in via sperimentale il mercato rionale al Porto Allegro:

