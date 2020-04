A Montesilvano niente consigli e commissioni in videoconferenza, l'opposizione insorge: "Inaccettabile"

Opposizione completamente ignorata per le decisioni cruciali da prendere per Montesilvano. Il Pd e M5s attaccano l'amministrazione comunale e il sindaco De Martinis per non aver ancora ripreso l'attività del consiglio comunale e delle commissioni, ad un mese e mezzo dal lockdown.

In particolare, i consiglieri d'opposizione criticano la decisione di non attivare le sedute in videoconferenza, come accade già in molti altri comuni compresa Pescara, con l'approvazione solo ieri, da parte del presidente del consiglio, dei criteri e modalità di svolgimento delle riunioni comunali a distanza.

Invece, a Montesilvano, sindaco e giunta interloquiscono telematicamente con operatori commerciali e turistici, altre associazioni di categoria, ambulanti e altri portatori di interesse, su temi strategici per la ripresa, escludendo aprioristicamente una condivisione con i consiglieri. Quasi a dimostrazione di una volontà di parlare con tutti, fuorché con l'organo consiliare che nella sua interezza è espressione del voto dei cittadini e dunque rappresenta la volontà popolare. I consiglieri comunali, così come il sindaco, sono alla base del modello stesso di democrazia compiuta.

Per il partito democratico e movimento 5 stelle, sono state azzerate le regole fondamentali della democrazia che si basa su un confronto fra maggioranza ed opposizione, soprattutto in questo momento di scelte importanti e difficili, e considerando che la tecnologia offre tutte le soluzioni del caso, è inspiegabile la decisione dell'amministrazione comunale di non aver ancora provveduto, aggiungendo che la riapertura delle attività consiliari è ormai una necessità non più rinviabile.