Montesilvano, le opposizioni insorgono: "Anche quest'anno niente Bandiera Gialla Fiab"

Un mancato riconoscimento che ha il sapore di una bocciatura. Anche quest'anno la città di Montesilvano non potrà fregiarsi della Bandiera Gialla Fiab, un tempo fiore all'occhiello della precedente amministrazione. Quella che fino a tre anni fa veniva considerata località "bike friendly", per via delle politiche di incentivazione verso la mobilità in bicicletta, oggi è esclusa da questo prestigioso circuito nazionale nonostante i proclami e le direttive intraprese per migliorare la sostenibilità urbana.

Una constatazione che i due gruppi di opposizione, PD e M5S, mettono in evidenza e che è figlia di una mancata documentazione, di uno scarso interesse al biciplan, della poca attenzione verso l'istituzione di zone 30 per la moderazione del traffico e di errori progettuali nella modifica di un tratto della pista ciclabile.