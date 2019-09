Jova Beach Party a Montesilvano, ecco gli oggetti vietati per gli spettatori

Jova Beach Party a Montesilvano sabato 7 settembre.

Tutto pronto per il concerto/evento che Jovanotti terrà domani sulla spiaggia del litorale montesilvanese.

Dal Comune forniscono informazioni utili riguardo a cosa gli spettatori non potranno portare nell'area del concerto:

«Non essendo disponibile un servizio di guardaroba, si invita a prestare attenzione a cosa non è possibile portare con sé all’interno dell’area villaggio per agevolare i controlli che dovranno essere effettuati all’ingresso per motivi di sicurezza. Le regole applicate sono simili a quelle degli aeroporti».

Questo il dettaglio di cosa si può portare e cosa non:

All’interno del Jova Beach è possibile introdurre solo creme o altri solari di piccole dimensioni (100 ml o 100 gr) e non possono essere introdotti altri liquidi. Se non dovessero bastare non preoccuparti! Dalle 14 alle 18 troverai due mega dispenser di crema solare presso lo spazio Alfaparf. È possibile introdurre una sola bottiglietta d’acqua da 0,5 litri ma senza tappo. A tutela della comune incolumità, sono predisposti controlli all’entrata della struttura effettuati dal personale di servizio.

Sarà un giorno dedicato esclusivamente al divertimento e per garantire ciò a tutti i presenti all’interno dell’area è severamente vietato introdurre:

caschi, valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza;

bombolette spray (esclusi antizanzare, creme solari di piccole dimensioni);

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro;

borracce di metallo, thermos;

introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;

bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli e aste, ombrelloni, sdraio, maschera e boccaglio, pinne;

penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, gopro, iPad, tablet, computer portatili e powerbank.

Inoltre, nell'area del concerto, per motivi di sicurezza, non sono ammesse:

biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, sostanze nocive, materiale infiammabile e qualsiasi genere di spray urticante.

Infine, per ricaricare gli smartphone, all’interno del Jova Beach Party non è possibile introdurre powerbank, ma nello stand "E.On" si avrà la possibilità di ricaricarlo durante tutto l’evento.