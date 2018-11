Montesilvano, sindaco e residenti chiedono un nuovo ufficio postale

La zona è quella che da viale Europa si estende fino al centro di intrattenimento Porto Allegro, denominata PP1, sempre più popolata da residenti e turisti di passaggio. La crescente espansione demografica porta inevitabilmente ad una richiesta adeguata di servizi e strutture ricettive. Fra questi, un nuovo sportello postale merita la priorità assoluta, in virtù anche dell'imminente realizzazione del terzo ponte di collegamento che unirà Montesilvano a Marina di Città Sant'Angelo.

La richiesta ufficiale è stata avanzata dal Sindaco Maragno alla responsabile dell'Area Centro Mercati Privati di Poste Italiane, Gaetana Treppiedi, con la speranza di un favorevole accoglimento. Attualmente sono quattro gli uffici postali presenti nel territorio di Montesilvano e nelle immediate vicinanze del popoloso quartiere citato c'è anche la sede centrale di Poste Italiane, spesso troppo affollata, considerando anche che non vi sono nei paraggi sportelli bancari se non per operazioni di prelievo.