Un nuovo parquet per il Palasenna di Montesilvano - FOTO

Il Palasenna di Montesilvano, dopo i problemi di infiltrazioni che hanno rovinato il manto in legno, verrà rimesso a nuovo sistemando la pavimentazione in parquet. Dal prossimi 2 marzo l'azienda Dalla Riva Sportfloors di Treviso inizierà i lavori per la sostituzione dei pannelli.

Il palazzetto sarà inutilizzabile per circa tre settimane per poi tornare ad ospitare le società sportive Asd Virtus Basket, Asd Ginnastica Igea 2000, Asd Montesilvano Calcio a 5, Fuoriclasse Pallavolo, Centrostorico Montesilvano, Skating Academy, Evolution Skating Dance e New Roller Skating. Provvisoriamente gli allenamenti si terranno nelle palestre delle scuole cittadine e negli impianti limitrofi.