Montesilvano, in arrivo un nuovo comandante della Polizia Municipale?

La notizia ufficiale giunge da Termoli dove danno per scontato il trasferimento del comandante Massimo Albanese. A Montesilvano nessuno conferma, ma nemmeno smentisce. Eppure il passaggio di consegne è stato approvato il 21 novembre scorso dalla giunta termolese presieduta dal sindaco Angelo Sbrocca a seguito di un'istanza presentata proprio dall'ente locale in data 8 novembre. Perché tanto mistero attorno a questa assegnazione ?

I motivi non sono chiari. C'è chi parla di "alcune anomalie" e chi, come l'assessore alla polizia municipale, Valter Cozzi, cade dalle nuvole. Al momento, alla nostra redazione non è giunta nessuna comunicazione o chiarimento da parte del Comune. L'incarico di Albanese è in ogni caso a breve termine. Presterà servizio dal 3 dicembre al 9 ottobre del 2019. La sua avventura a Termoli si è caratterizzata per le continue frizioni con il primo cittadino, il quale lo aveva dapprima revocato d'imperio dal posto di comando per poi trasferirlo al ruolo di dirigente del settore affari generali. Dopo lunga battaglia sindacale vinta anche in appello, il comandante era tornato al suo posto e dunque reintegrato circa un mese fa. Alla base dei pessimi rapporti fra i due, c'è la decisione del sindaco Sbrocca di riportare a doppio senso di marcia il lungomare nord di Termoli. Una scelta per nulla condivisa da Albanese che ha portato quest'ultimo a rassegnare le dimissioni.