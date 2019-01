Montesilvano, nuovi autovelox sulla Tangenziale: è psicosi sui social

"#occhio-E' stato montato autovelox nella galleria a doppio senso di marcia asse attrezzato - cimitero Montesilvano - Pescara colli - limite 70 km/h"

Questo messaggio è circolato ieri sera attraverso la rete dei social e i vari servizi di messaggistica istantanea. Un avviso che ha destato non poche preoccupazioni ai tanti automobilisti che hanno percorso la circonvallazione a Montesilvano e che non hanno notato alcuna segnaletica di avviso. Al tam tam si sono aggiunte anche le testimonianze di alcuni utenti Facebook che asserivano la presenza di postazioni mobili con telecamere montate sul tetto di un auto in transito.

Questa mattina, il comando dei vigili urbani di Montesilvano è stato sommerso di telefonate di cittadini che chiedevano chiarimenti. Alcuni hanno anche reclamato per aver ricevuto verbali di infrazione per eccesso di velocità, con salatissime multe da pagare. In realtà, spiegano gli ufficiali della Polizia Municipale, nessun autovelox è stato installato nel tratto di strada oggetto delle segnalazioni e le sanzioni fatte recapitare si riferiscono ai controlli effettuati nelle settimane precedenti dallo speed scout. Probabile invece il transito della google car, la vettura automatica dotata di particolari sensori e dispositivi, utilizzata per monitorare le strade e fornire una mappatura completa tramite il servizio di street view.