Installate 28 nuove telecamere di videosorveglianza a Montesilvano

Nuove telecamere di sorveglianza sul lungomare, nel retropineta e in particolari vie della città dove il fenomeno della prostituzione è più evidente.

Undici impianti copriranno un raggio d'azione che va da via Arno a via L'Aquila.

Altri 17 vigileranno nella zona tra via Portogallo e la riviera. Si tratta di occhi elettronici motorizzati, con una copertura a 360 gradi ed in grado di registrare le immagini anche nelle ore notturne.

Questa politica di controllo per mezzo di speciali apparecchiature è frutto di una convenzione con il Consip, la Centrale di acquisti della Pubblica Amministrazione italiana, alla quale il Comune di Montesilvano ha aderito anche per la sostituzione dell'impianto di illuminazione stradale.