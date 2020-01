Più luce e fossi puliti, Montesilvano migliora per la gioia di residenti e turisti

Il Comune di Montesilvano è molto attivo in questi giorni con interventi a larga scala che interessano diverse vie cittadine.

In contrada Colle Vento e in via Rossini, via del Lago, via Paganini e via Colombo si è proceduto alla profilatura degli argini e pulizia del fondo di scavo sui fossi di scolo delle acque bianche.

A questi si aggiungono anche lo smaltimento dei residui vegetali raccolti e la potatura degli arbusti e degli alberi esistenti.

Il tutto verrà completato con i lavori in via Vistola. Inoltre, l'assessore ai Servizi e Manutenzioni, Alessandro Pompei, ha svolto un sopralluogo per verificare le modifiche alla pubblica illuminazione, in particolar modo in via Spagna dove si è intervenuti al rifacimento e allargamento della sede stradale che consente l'installazione di pali al led al centro della carreggiata. I pali pericolanti di via De Gasperi verranno sostituiti, mentre in via Mincio all'altezza del parco Di Resta i lampioni verranno ripristinati grazie ad una nuova linea elettrica. Anche la rotatoria di via Vestina, zona Bingo Orione, risulterà più illuminata la sera e in via Rimini, per ragioni di sicurezza, si è pensato di dare più luce sui cortili e nell'area giochi. I lavori proseguiranno in via Vespucci e in altre zone della città e nelle prossime settimane si aggiungeranno nuovi punti luce.