Montesilvano: nuova postazione per il Suem del 118

Il Servizio Urgenza ed Emergenza Medica (Suem) del 118 di Montesilvano avra' una nuova collocazione strategica. L'annuncio e' stato dato dal sindaco Maragno dopo gli incontri avuti con i tecnici dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, il coordinatore del 118 Enrico Di Sigismondo e il responsabile Vincenzino Lupi. La postazione che garantira' gli interventi di primo soccorso sorgera' in via Inghilterra nello stesso edificio dove ha sede la guardia medica.

Una necessita' dettata dallo sviluppo esponenziale di Montesilvano, con i suoi 55mila abitanti, e dalle numerose richieste pervenute agli operatori. Solo nel 2018 sono state piu' di 2500 le chiamate h24 al 118, con circa 500 interventi in codice rosso che hanno riguardato anche i Comuni limitrofi. La postazione Suem 118 manterrà una posizione strategica restando in prossimità di punti importanti come la ferrovia, l’autostrada, la circonvallazione e la zona della riviera che, nei periodi estivi duplica le utenze sul territorio. Il trasferimento nei nuovi locali e' previsto per il prossimo mese di marzo, in linea con l'imminente apertura del nuovo distretto sanitario di base.