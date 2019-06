Nuova Pescara, il consigliere di Montesilvano Forconi dice no: "Cancellerebbe l'identità della città"

No alla fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore. A parlare è il consigliere comunale di Fratelli D'Italia a Montesilvano Marco Forconi, che ribadisce quanto dichiarato ieri durante il suo intervento in consiglio comunale. Una fusione che vedrebbe cancellare l'identità cittadina di Montesilvano, per una fusione "col piattino dell'elemosina" con Pescara e Spoltore.

Forconi evidenzia come, nonostante la legge regionale, la procedura sia ancora in alto mare, ed attacca il Pd di Montesilvanoche invece si è sempre espresso a favore della Nuova Pescara: