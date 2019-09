Grande Pescara, a Montesilvano il comitato per il no alla fusione scende in piazza

Un comitato cittadino per dire no alla fusione con Pescara e Spoltore di Montesilvano. Si chiama "Montesilvano cittàpersempre F646" e venerdì 11 ottobre lancia un appello a tutti i cittadini montesilvanesi per scendere in piazza contro il progetto della Grande Pescara.

Appuntamento nella piazza del Comune dalle 18,30. Secondo il comitato, il progetto di fusione dei tre comuni cancellerebbe l'identità della città di Montesilvano, costretta a sobbarcarsi i debiti di Pescara, diventando di fatto una periferia del capoluogo e perdendo la propria identità e le proprie radici.