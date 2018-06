Si rompe la tubatura idrica, niente acqua in alcune zone di Montesilvano

L'Aca rende noto che, a causa di una rottura improvvisa sulla tubazione idrica in fibro cemento su via Benedetto Croce a Montesilvano, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua dalle ore 9 alle ore 20 circa della giornata di oggi, giovedì 28 giugno.

Le zone interessate dalla chiusura sono:

Via B. Croce;

Via D’Annnunzio;

Via Verrotti;

Via Ovidio;

e tutte le zone limitrofe.