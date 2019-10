Niente acqua a Montesilvano: il Comune invia bottiglie nelle scuole, gli aggiornamenti

Il sindaco di Montesilvano De Martinis ha fatto il punto in merito alla questione della mancanza d'acqua improvvisa avuta oggi su gran parte del territorio cittadino, a causa di una rottura improvvisa sull'addutrice Vomano avvenuta alle 8.30 durante un intervento dell'Aca.

De Martinis ha spiegato che l'acqua manca ormai dalle 11 in centro, fino al confine con Pescara, escludendo la zona alta di via Vestina. Per questo, il Comune si è subito attivato per cercare di gestire i disagi negli edifici pubblici, scuole:

Un disservizio che purtroppo ha creato molto nervosismo tra i cittadini e che ha generato una situazione di allarmismo soprattuttonelle scuole, che forse poteva essere evitata. L’acqua è mancata negli edifici scolastici per tutta la mattina e l’amministrazione comunale con senso di responsabilità ha pensato a inviare un rifornimento di acqua potabile per i bambini e per il personale delle scuole e delle scorte di acqua da utilizzare per i servizi igienici. Dall’Aca ci assicurano che il problema verrà risolto nel corso della giornata e domani le attività scolastiche, dopo una sanificazione degli impianti a scopo precauzionale voluta dal Comune, potranno essere svolte in maniera regolare

L'orario previsto di ripristino è le 18 circa, con flussi deboli ed intermittenti che potranno proseguire anche nelle ore successive.