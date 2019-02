La Nazionale paralimpica di volley in ritiro a Montesilvano

La nazionale italiana maschile di sitting volley è in questi giorni a Montesilvano per uno stage di allenamenti.

La preparazione si sta svolgendo al PalaSenna e nella palestra dell'istituto tecnico Alessandrini.

A dare il benvenuto alla delegazione azzurra paralimpica sono stati il sindaco Maragno, Alessandro Pompei in qualità di presidente della Commissione Sport, Marco Volpe dell'Asd Fuoriclasse Pallavolo e Lorenzo Silli, presidente della Commissione Sanità.

«A nome della squadra», dichiara il team manager Massimo Beretta, «ringrazio l’Amministrazione per l’accoglienza. La squadra è impegnata in un percorso importante di preparazione alla qualificazione per i campionamenti europei».

Il primo cittadino di Montesilvano ha omaggiato la rappresentativa federale con una medaglia e un gargliardetto istituzionale, donando anche una targa con impressa una menzione speciale quale "esempio eccellente di inclusività. Prova tangibile che impegno, costanza e positività sono la chiave per superare qualunque limite”.

Gli atleti sono stati poi accolti da alcune scolaresche dell'istituto comprensivo Rodari e dell scuola Silone di Montesilvano Colle. Gli alunni, dopo aver posto alcune domande ai giocatori e consegnato loro disegni nei quali hanno riassunto la loro concezione dello sport, hanno fatto anche un breve allenamento con i pallavolisti della Nazionale.