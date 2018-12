Al Pala Dean Martin di Montesilvano il "Natale Rock" per Irene

I gruppi musicale "Vendrame", "Malcomplesso" e "Ummo" saliranno sul palco del Pala Dean Martin di Montesilvano martedì 18 dicembre dalle ore 18 per uno spettacolo di solidarietà dedicato alla piccola Irene, una bimba di nove anni affetta dalla Sindrome di Rett.

Le band proporranno una loro personale rivisitazione di alcuni tra i più popolari canti natalizi, in compagnia di un gruppo corale composto da 40 bambini. L'associazione musicale "#nonsiamosoli" invita tutti a partecipare, ricordando che i microfoni sono a disposizione per chi vorrà unirsi agli organizzatori per cantare insieme a loro.