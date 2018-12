Montesilvano, Natale 2018 ricco di eventi

Entra nel vivo il Natale, con le tante iniziative che l'Amministrazione Comunale ha preparato in vari punti della città. Piazza Trisi si presta per i mercatini e per la pista da ghiaccio e il Pala Dean Martin per gli eventi musicali. In piazza Diaz, invece, il Natale si celebra con l'arrivo di Santa klaus a bordo di una slitta e al Porto Allegro con gli spettacoli a cura della Novissi Onlus. Il programma delle iniziative inizia l'8 dicembre e si concluderà il 6 gennaio. Le luminarie verranno accese lungo corso Umberto, tra il Mc Donald's e viale Europa, in piazza Diaz, in via D'Annunzio e in via Marinelli. E' assai probabile che il grande abete di nove metri di altezza, donato al Comune dalla ditta Roberto Cilli, resti piantumato in maniera permanente davanti a Palazzo di Città

Ecco il calendario completo degli eventi (gli spettacoli potranno subire alcune variazioni orarie):

Dall’8 dicembre al 6 gennaio:

Piazza Trisi:

Pista di pattinaggio sul ghiaccio e le casette di Natale

Venerdì 8 dicembre

Piazza Diaz

Dalle 9 alle 21 Mercatino di Natale dei creativi e degli hobbisti “Fatto con il cuore”

ore 17.30 “Accensione dell’Albero di Natale”

Ore 18:30 Beato Nunzio in concerto gospel

Sabato 15 dicembre

Piazza Diaz

Dalle 9 alle 21 Mercatino di Natale dei creativi e degli hobbisti “Fatto con il cuore”

ore 17.30 “Babbo Natale arriva con le renne vere”