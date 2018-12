A Montesilvano torna lo spettacolo della "Casa di Babbo Natale"

Torna lo spettacolo luminoso natalizio della casa di Babbo Natale a Montesilvano, In via Leopardi, infatti, a poche centinaia di metri dal lungomare è possibile da ieri, 8 dicembre, ammirare la casa a due piani che nel periodo natalizio già lo scorso anno venne illuminata con luci e decorazioni natalizie.

Dopo l'accensione ufficiale, come prevedibile molti curiosi si sono fermati lungo la strada per ammirare il suggestivo gioco di luci che attira famiglie, bambini e passanti. Proprio i più piccoli avranno la possibilità di imbucare nella cassetta postale la letterina dove chiedere i doni desiderati per il Natale.